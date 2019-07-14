«Ордабасы», «Тобол» и «Каспий» испытывают финансовые проблемы

Источник: Prosports.kz

Как стало известно Prosports.kz, клубы Казахстанской Премьер-лиги «Тобол» из Костаная и «Ордабасы» из Шымкента испытывают определенные финансовые затруднения.

Если дела в названных клубах не наладятся, им придется «затянуть пояса». В ожидании новых вливаний из бюджета находится и клуб первой лиги «Каспий» из Актау. Однако, по всей вероятности, финансовая ведомость клуба из Мангистауской области также будет урезана.

Отметим, что «Тобол» и «Ордабасы» представляют Казахстан в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В чемпионате страны «Тобол» с 38 очками идет на втором месте, а «Ордабасы» с 33 баллами в активе занимает третью строчку. 14 июля команды сыграют между собой в Шымкенте в 20:00 по столичному времени.