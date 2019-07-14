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12:46 (мск), источник: Матч ТВ

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»

Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.

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Об этом сообщается в официальном Twitter сине-гранатовых.

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Напомним, в пятницу «Барселона» официально объявила о переходе Гризманна. В прошлом сезоне форвард провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и забил 21 гол.

За мадридцев Гризманн выступал с 2014 года, выиграв Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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