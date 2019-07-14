Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»
Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Об этом сообщается в официальном Twitter
Напомним, в пятницу «Барселона» официально объявила о переходе Гризманна. В прошлом сезоне форвард провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и забил 21 гол.
За мадридцев Гризманн выступал с 2014 года, выиграв Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.