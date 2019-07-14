Ибрагимович — лучший игрок года в MLS. Можно ли считать шведа великим?
В чём измеряется величие?
В чём измеряется величие?
11 июля американский канал ABC назвал Златана Ибрагимовича, выступающего за «Лос-Анджелес Гэлакси», лучшим футболистом MLS 2019 года. В общей сложности игроки, представляющие Los Galacticos, побеждали в этой номинации девять раз. Для самого же Златана эта награда стала в США первой. Впрочем, призами и званиями его уже давно не удивишь.
Несколько дней назад Златан представил в «Твиттере» состав лучшей, на его взгляд, сборной всех времён. На каждой из номинальных позиций в команде нескромный швед разместил себя, пообещав только подумать над именем главного тренера. Хотя и тут допустил, что исключения не будет. В
Ибрагимович — один из самых ярких, талантливых и титулованных футболистов своего поколения. Он настоящий футбольный панчер — человек способный в одиночку перевернуть матч, решив его исход одним невообразимым ударом. Представить современный футбол без него уже почти невозможно. И как бы высокопарно и хвалебно он сам о себе ни говорил, многое из этого правда. Златан действительно выдающийся, во многом исключительный, даже феноменальный спортсмен. Но можно ли назвать его великим? Наверное, каждый ответит на него
Карьера Ибрагимовича, безусловно, одна из самых успешных в мировом футболе. Он не выигрывал Кубок мира и Лигу чемпионов, но зато является обладателем множества трофеев и золотых медалей в разных европейских лигах. А если говорить об Италии, то и с разными командами. Златан выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан», и с каждым из этих клубов становился чемпионом (позже два скудетто с «Ювентусом» были аннулированы).
Вообще, отношение к тем, кто переходит из одной топовой команды в другую в рамках одного чемпионата, всегда несколько неоднозначное. И хотя с профессиональной точки зрения в этом нет ничего предосудительного, многим болельщикам такое не нравится, ведь футбол для них совсем не работа, но любовь. А любовь, как известно, чувство глубоко иррациональное. Ибрагимович — настоящий профессионал. За кого бы он ни играл, он делает свою команду лучше и сильнее. Его присутствие в составе — залог того, что у защиты противника будут проблемы. Кроме того, Златан настоящий лидер на поле и в раздевалке. Он способен повести за собой партнёров и сделать в матче результат. Очень часто его вклад в игру действительно является определяющим.
Кажется, что у него есть всё для того, чтобы его можно было назвать великим. Но, с другой стороны, что такое величие и в чём оно выражается? Есть смутное ощущение, что не в титулах и даже не в уровне игрока, хотя без последнего, понятное дело, и говорить было бы не о чем. Мне кажется, что, как бы странно это ни звучало, ответ на вопрос лежит, скорее, в области эмоционального, нежели фактических достижений, иначе спорт просто не был бы такой страстью миллионов людей.
Златан Ибрагимович первоклассный футболист с потрясающими характеристиками. Он покорял стадионы, города и страны, принося трофеи своим командам. Его любят во всём мире, это бесспорно. Правда, есть тут и один парадокс. Выступая за разные клубы, Златан всегда был важной составляющей их успеха и частью славной эпохи. При этом сам эту эпоху никогда не олицетворял и не являлся её воплощением. Всё потому что он величина значимая, но переменная.
Ибра — профессиональный наемник. Настоящий чемпион и победитель. Он знает, что такое быть в центре всеобщего обожания и внимания, но в день своего прощального матча ему не увидеть, как плачут дети и взрослые люди на переполненном многотысячном стадионе.
За какой бы клуб он ни играл, он везде прекрасно справлялся со своей работой и, возможно, лучше, чем
Статус самого Златана такой, что ему, думаю, плевать, как его воспринимают и что о нём думают. Свою легендарность он уже давно не подвергает сомнению. И в его случае такое позиционирование себя кажется вполне органичным. В противном случае Ибра не был бы собой и не было бы, наверное, повода рассуждать о нём в подобном ключе.
Понятно, что, давая
Алексей Горшков