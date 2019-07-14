Ибрагимович — лучший игрок года в MLS. Можно ли считать шведа великим?

Источник: AP 2019

11 июля американский канал ABC назвал Златана Ибрагимовича, выступающего за «Лос-Анджелес Гэлакси», лучшим футболистом MLS 2019 года. В общей сложности игроки, представляющие Los Galacticos, побеждали в этой номинации девять раз. Для самого же Златана эта награда стала в США первой. Впрочем, призами и званиями его уже давно не удивишь.

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Несколько дней назад Златан представил в «Твиттере» состав лучшей, на его взгляд, сборной всех времён. На каждой из номинальных позиций в команде нескромный швед разместил себя, пообещав только подумать над именем главного тренера. Хотя и тут допустил, что исключения не будет. В общем-то, ничего необычного — пост в духе Ибры, так что сразу и не разобрать, больше тут шутливой самоиронии или чистого нарциссизма. Но дело даже не в этом — выступая в США с марта 2018 года, Ибрагимович каким-то удивительным образом смог не исчезать с радаров европейских СМИ. В 37 лет он продолжает крушить соперников, забивая умопомрачительные голы и периодически взрывать медиапространство своими интервью и постами. Понятно, что всё это происходит на периферии мирового футбола, но тем и примечательней его не слабеющая в мире популярность.

Ибрагимович — один из самых ярких, талантливых и титулованных футболистов своего поколения. Он настоящий футбольный панчер — человек способный в одиночку перевернуть матч, решив его исход одним невообразимым ударом. Представить современный футбол без него уже почти невозможно. И как бы высокопарно и хвалебно он сам о себе ни говорил, многое из этого правда. Златан действительно выдающийся, во многом исключительный, даже феноменальный спортсмен. Но можно ли назвать его великим? Наверное, каждый ответит на него по-своему.

Карьера Ибрагимовича, безусловно, одна из самых успешных в мировом футболе. Он не выигрывал Кубок мира и Лигу чемпионов, но зато является обладателем множества трофеев и золотых медалей в разных европейских лигах. А если говорить об Италии, то и с разными командами. Златан выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан», и с каждым из этих клубов становился чемпионом (позже два скудетто с «Ювентусом» были аннулированы).

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Вообще, отношение к тем, кто переходит из одной топовой команды в другую в рамках одного чемпионата, всегда несколько неоднозначное. И хотя с профессиональной точки зрения в этом нет ничего предосудительного, многим болельщикам такое не нравится, ведь футбол для них совсем не работа, но любовь. А любовь, как известно, чувство глубоко иррациональное. Ибрагимович — настоящий профессионал. За кого бы он ни играл, он делает свою команду лучше и сильнее. Его присутствие в составе — залог того, что у защиты противника будут проблемы. Кроме того, Златан настоящий лидер на поле и в раздевалке. Он способен повести за собой партнёров и сделать в матче результат. Очень часто его вклад в игру действительно является определяющим.

Кажется, что у него есть всё для того, чтобы его можно было назвать великим. Но, с другой стороны, что такое величие и в чём оно выражается? Есть смутное ощущение, что не в титулах и даже не в уровне игрока, хотя без последнего, понятное дело, и говорить было бы не о чем. Мне кажется, что, как бы странно это ни звучало, ответ на вопрос лежит, скорее, в области эмоционального, нежели фактических достижений, иначе спорт просто не был бы такой страстью миллионов людей.

Златан Ибрагимович первоклассный футболист с потрясающими характеристиками. Он покорял стадионы, города и страны, принося трофеи своим командам. Его любят во всём мире, это бесспорно. Правда, есть тут и один парадокс. Выступая за разные клубы, Златан всегда был важной составляющей их успеха и частью славной эпохи. При этом сам эту эпоху никогда не олицетворял и не являлся её воплощением. Всё потому что он величина значимая, но переменная.

Ибра — профессиональный наемник. Настоящий чемпион и победитель. Он знает, что такое быть в центре всеобщего обожания и внимания, но в день своего прощального матча ему не увидеть, как плачут дети и взрослые люди на переполненном многотысячном стадионе.

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За какой бы клуб он ни играл, он везде прекрасно справлялся со своей работой и, возможно, лучше, чем кто-либо другой. Златан прав, когда говорит, что его игра дарит людям радость, но всё же его никогда не будут провожать, как Джеррарда или Тотти. Вместе с ним не будут плакать миллионы, как делали это с промахнувшимся Роберто Баджо. За него не будут счастливы люди из разных стран, как за наконец выигравшего Лигу чемпионов Клоппа. Потому что никто себя не отождествляет с Ибрагимовичем. Он вещь в себе. В этом его ценность. Когда он уйдёт, никому не будет больно, просто потому что никто не будет чувствовать, что уходит его собственная эпоха. Ибрагимовича, конечно, любят. Но это любовь телезрителей к шоумену, восхищение глянцевым, самолюбующимся талантом. Именно поэтому мне кажется, что к Златану применимо огромное количество лестных и даже восторженных эпитетов. А вот слова «великий» среди них нет.

Статус самого Златана такой, что ему, думаю, плевать, как его воспринимают и что о нём думают. Свою легендарность он уже давно не подвергает сомнению. И в его случае такое позиционирование себя кажется вполне органичным. В противном случае Ибра не был бы собой и не было бы, наверное, повода рассуждать о нём в подобном ключе.

Понятно, что, давая кому-то оценку, мы так или иначе оперируем субъективными взглядами. И то, что является доводом для одних, другим таковым может не казаться. Мы способны учитывать статистические данные, посчитать титулы или количество забитых мячей — всё это будет объективным. Но, определяя чьё-то величие мы, скорее, отталкиваемся от собственных ощущений, а у всех они свои. Поэтому и на вопрос, можно ли назвать Златана великим, думаю, каждый сам предложит свой ответ. Всё дело в наших критериях.