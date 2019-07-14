Неймар протроллил «ПСЖ». Кажется, переход в «Барсу» — решенный вопрос
Или в Мадрид.
Или в Мадрид.
Второй по значимости трансферный сериал этого лета — уход Неймара из «Пари Сен-Жермен». Первым с большим отрывом был трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» и «Барселону».
Неймар тоже может оказаться в «Барсе», из которой он переехал в Париж летом 2017 года. С тех пор он дважды стал чемпионом Франции и дважды провалился в Европе. Трансферные слухи отправляют его обратно в Испанию.
По одной из версий, бразильца хочет вернуть «Барселона». Даже главная звезда каталонцев Лионель Месси постоянно поддерживает Неймара и зовет его обратно. Хотя в том числе и
В Париже к уходу нападающего готовы. Спортивный директор клуба Леонардо сказал, что готов отпустить Неймара, если поступит предложение, устраивающее все стороны сделки. По слухам, «Пари Сен-Жермен» хочет продать футболиста не меньше, чем за 150 миллионов евро. Но даже в этом случае парижане останутся в минусе: Неймара покупали за 222 миллиона.
Есть еще версия с переездом Неймара в Мадрид. Президент «Реала» Флорентино Перес мечтает переманить футболиста в свой клуб. Правда, вероятность подобного трансфера не очень высокая.
Сам Неймар, кажется, уже окончательно определился со своим будущим. Вначале он не явился вовремя на предсезонный сбор парижан. А в субботу на турнире по футболу 5 на 5, где бразилец является одним из организаторов, он дал провокационное интервью.
«Лучший момент в раздевалке? Даже не знаю. Хорошо, это было, когда мы с “Барселоной” выиграли у “ПСЖ” [6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов]. Мы все сошли с ума после матча. Уверен, что это было самое лучшее ощущение для каждого из нас. Я никогда не чувствовал ничего подобного, когда мы забили шестой мяч. Это было невероятно», — сказал Неймар.
В первом матче того противостояния «Барселона» проиграла в Париже со счетом 0:4. В ответной встрече каталонцы выиграли со счетом 6:1, во многом благодаря двум голам Неймара в конце встречи.
После таких слов бразилец вряд ли вернется в Париж.