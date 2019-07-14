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17:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» одержал волевую победу над «Таразом» в матче с двумя удалениями и пенальти

Гости вели в счете, но затем остались в меньшинстве из-за легионера в шлеме.

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Кокшетауский «Окжетпес» одержал волевую победу над «Таразом» в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 3:1.

Вперед «Тараз» вышел на 35-й минуте после гола форварда Сержа Ньюадзи. Для француза этот мяч стал седьмым в КПЛ-2019.

Удержать победный счет «Тараз» не смог. В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве — на 41-й минуте прямую красную карточку получил сербский защитник Михайло Йованович, который с июня играет в специальном защитном шлеме.

Сравнять счет «Окжетпес» смог уже после перерыва. На 50-й минуте главный судья Арман Исмуратов усмотрел нарушение правил после подачи углового и назначил пенальти в ворота «Тараза», который точно реализовал сербский хавбек Милан Стоянович.

Вырвать победу «Окжетпес» смог на 76-й минуте, когда бразильский форвард Данило Алмейда Алвес забил свой четвертый гол в сезоне, перехитрив вратаря Мухаммеджана Сейсена.

Окончательный же счет на 80-й минуте установил капитан «Окжетпеса» Санат Жумаханов. Полузащитник провел свой пятый гол в КПЛ-2019.

В концовке составы команд уравнялись. На 83-й минуте у «Окжетпеса» вторую желтую карточку получил нападающий Жасулан Молдакараев.

Для «Окжетпеса» эта победа стала шестой в КПЛ-2019, а «Тараз» потерпел 11-е поражение. Кокшетаусцы с 21 очком идут восьмыми, а жамбылцы с 13 баллами занимают предпоследнюю, 11-ю, строчку.

Ранее в других матчах 18-го тура «Актобе» сыграл вничью с «Шахтером» — 2:2, «Жетысу» разгромил «Иртыш» — 4:0, а «Астана» еще 3 апреля победила «Атырау» — 3:1.

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