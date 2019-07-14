Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Тамбов
20
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Локомотив
Рубин
Все события
Фоторепортажи
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Налоговая служба Испании требует с Неймара 35 миллионов евро

Налоговая служба Испании изучила отчетность форварда «ПСЖ» Неймара за четыре года, которые он провел в «Барселоне».

Наверх
Источник: Reuters

Выяснилось, что нападающий должен заплатить 35 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo. Это обстоятельство может помешать возвращению Неймара в Каталонию.

В случае отказа заплатить 35 милиионов дело может дойти до суда. Ранее налоговая служба Бразилии заблокировала имущество Неймара на сумму порядка 16 миллионов. Причина — разбирательство 2013 года, связанное с переходом из «Сантоса» в «Барселону».

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ
20 млн за Промеса. Как распродавали чемпионский «Спартак»
Хэмилтон в шестой раз стал победителем Гран-при Великобритании
Васин — полный провал. ЦСКА без шансов проиграл в Самаре
Русская биатлонистка намерена выступать за сборную другой страны
«Вест Хэм» отказался от покупки форварда ЦСКА за 25 млн
Экс-вратарь сборной России подписал двухлетний контракт с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь