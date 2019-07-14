Налоговая служба Испании требует с Неймара 35 миллионов евро

Выяснилось, что нападающий должен заплатить 35 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo. Это обстоятельство может помешать возвращению Неймара в Каталонию.

В случае отказа заплатить 35 милиионов дело может дойти до суда. Ранее налоговая служба Бразилии заблокировала имущество Неймара на сумму порядка 16 миллионов. Причина — разбирательство 2013 года, связанное с переходом из «Сантоса» в «Барселону».