Хет-трик Эппеля помог «Кайрату» разгромить «Кайсар» и сократить отставание от «Астаны»

Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 5:1.

Хет-триком у «Кайрата» отметился нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель, забивший на 16-й, 59-й и 73-й минутах. Автором еще одного мяча стал полузащитник Айбол Абикен, который поразил ворота «Кайсара» дальним ударом на 62-й минуте.

Пятый гол «Кайрата» на 81-й минуте забил капитан команды Бауыржан Исламхан, который реализовал пенальти, назначенный за фол против новичка Еркебулана Сейдахмета.

В концовке «Кайсар» смог провести гол престижа — на 89-й минуте издали забил полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян. За несколько секунд до свистка кызылординцы провели второй мяч, но он был отменен из-за офсайда.

Для «Кайрата» эта победа стала 11-й в КПЛ-2019, а «Кайсар» потерпел пятое поражение. С 35 очками алматинцы идут третьими, уступая лишь «Астане» (38 баллов) и «Тоболу» (39), а «Кайсар» с 31 очком занимает пятое место.