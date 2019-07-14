Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Тамбов
20
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Локомотив
Рубин
Все события
Фоторепортажи
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик Эппеля помог «Кайрату» разгромить «Кайсар» и сократить отставание от «Астаны»

Алматинский «Кайрат» разгромил кызылординский «Кайсар» в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 5:1.

Хет-триком у «Кайрата» отметился нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель, забивший на 16-й, 59-й и 73-й минутах. Автором еще одного мяча стал полузащитник Айбол Абикен, который поразил ворота «Кайсара» дальним ударом на 62-й минуте.

Пятый гол «Кайрата» на 81-й минуте забил капитан команды Бауыржан Исламхан, который реализовал пенальти, назначенный за фол против новичка Еркебулана Сейдахмета.

В концовке «Кайсар» смог провести гол престижа — на 89-й минуте издали забил полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян. За несколько секунд до свистка кызылординцы провели второй мяч, но он был отменен из-за офсайда.

Для «Кайрата» эта победа стала 11-й в КПЛ-2019, а «Кайсар» потерпел пятое поражение. С 35 очками алматинцы идут третьими, уступая лишь «Астане» (38 баллов) и «Тоболу» (39), а «Кайсар» с 31 очком занимает пятое место.

В других матчах 18-го тура «Ордабасы» поделил очки с «Тоболом» — 0:0, «Окжетпес» обыграл «Тараз» — 3:1, «Актобе» сыграл вничью с «Шахтером» — 2:2, «Жетысу» разгромил «Иртыш» — 4:0, а «Астана» еще 3 апреля победила «Атырау» — 3:1.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ
20 млн за Промеса. Как распродавали чемпионский «Спартак»
Хэмилтон в шестой раз стал победителем Гран-при Великобритании
Васин — полный провал. ЦСКА без шансов проиграл в Самаре
Русская биатлонистка намерена выступать за сборную другой страны
«Вест Хэм» отказался от покупки форварда ЦСКА за 25 млн
Экс-вратарь сборной России подписал двухлетний контракт с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь