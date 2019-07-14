Хет-трик Эппеля помог «Кайрату» разгромить «Кайсар» и сократить отставание от «Астаны»
Алматинский «Кайрат» разгромил кызылординский «Кайсар» в домашнем матче 18-го тура казахстанской
Алматинский «Кайрат» разгромил кызылординский «Кайсар» в домашнем матче 18-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 5:1.
Пятый гол «Кайрата» на 81-й минуте забил капитан команды Бауыржан Исламхан, который реализовал пенальти, назначенный за фол против новичка Еркебулана Сейдахмета.
В концовке «Кайсар» смог провести гол престижа — на 89-й минуте издали забил полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян. За несколько секунд до свистка кызылординцы провели второй мяч, но он был отменен
Для «Кайрата» эта победа стала 11-й в КПЛ-2019, а «Кайсар» потерпел пятое поражение. С 35 очками алматинцы идут третьими, уступая лишь «Астане» (38 баллов) и «Тоболу» (39), а «Кайсар» с 31 очком занимает пятое место.
В других матчах 18-го тура «Ордабасы» поделил очки с «Тоболом» — 0:0, «Окжетпес» обыграл «Тараз» — 3:1, «Актобе» сыграл вничью с «Шахтером» — 2:2, «Жетысу» разгромил «Иртыш» — 4:0, а «Астана» еще 3 апреля победила «Атырау» — 3:1.