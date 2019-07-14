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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сыграл вничью с «Ордабасы» и отобрал у «Астаны» лидерство в КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с костанайским «Тоболом» в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 0:0.

Для «Тобола» эта ничья стала третьей в КПЛ-2019, а для «Ордабасы» — седьмой. Костанайцы, набрав 39 очков, обошли «Астану» и возглавили таблицу КПЛ, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми. отставая на один пункт от «Кайрата».

При этом «Астана» и «Кайрат» уже сыграли по 19 матчей, а «Тобол» и «Ордабасы» пока провели по 17 игр.

В других матчах 18-го тура «Кайрат» разгромил «Кайсар» — 5:1, «Окжетпес» обыграл «Тараз» — 3:1, «Актобе» сыграл вничью с «Шахтером» — 2:2, «Жетысу» разгромил «Иртыш» — 4:0, а «Астана» еще 3 апреля победила «Атырау» — 3:1.

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