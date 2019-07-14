«Тобол» сыграл вничью с «Ордабасы» и отобрал у «Астаны» лидерство в КПЛ

Игра проходила сегодня, 14 июля, и завершилась со счетом 0:0.

Для «Тобола» эта ничья стала третьей в КПЛ-2019, а для «Ордабасы» — седьмой. Костанайцы, набрав 39 очков, обошли «Астану» и возглавили таблицу КПЛ, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми. отставая на один пункт от «Кайрата».

При этом «Астана» и «Кайрат» уже сыграли по 19 матчей, а «Тобол» и «Ордабасы» пока провели по 17 игр.