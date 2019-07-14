Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу в матче чемпионата Чехии

Встреча состоялась в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске, которому помогали Радек Котик и Петр Цалетка.

Победу «Младе Болеслав» принёс российский нападающий Николай Комличенко, который реализовал пенальти на 82-й минуте.

Во 2-м туре «Младе Болеслав» предстоит гостевая встреча с «Богемиансом 1905», которая состоится 21 июля. «Карвина» на своём поле сыграет с остравским «Баником». Матч пройдёт 22 июля.