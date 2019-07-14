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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу в матче чемпионата Чехии

В матче 1-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» обыграла «Карвину» со счётом 1:0.

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Встреча состоялась в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске, которому помогали Радек Котик и Петр Цалетка.

Победу «Младе Болеслав» принёс российский нападающий Николай Комличенко, который реализовал пенальти на 82-й минуте.

Во 2-м туре «Младе Болеслав» предстоит гостевая встреча с «Богемиансом 1905», которая состоится 21 июля. «Карвина» на своём поле сыграет с остравским «Баником». Матч пройдёт 22 июля.

В минувшем сезоне «Млада Болеслав» финишировала на шестом месте в чемпионате Чехии, а затем выиграла плей-офф за путёвку в Лигу Европы. Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата, забив 28 голов.

Млада-Болеслав
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