Гол Комличенко принес «Младе Болеслав» победу в матче чемпионата Чехии
В матче 1-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» обыграла «Карвину» со счётом 1:0.
В матче 1-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» обыграла «Карвину» со счётом 1:0.
Встреча состоялась в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске, которому помогали Радек Котик и Петр Цалетка.
Победу «Младе Болеслав» принёс российский нападающий Николай Комличенко, который реализовал пенальти на 82-й минуте.
Во 2-м туре «Младе Болеслав» предстоит гостевая встреча с «Богемиансом 1905», которая состоится 21 июля. «Карвина» на своём поле сыграет с остравским «Баником». Матч пройдёт 22 июля.
В минувшем сезоне «Млада Болеслав» финишировала на шестом месте в чемпионате Чехии, а затем выиграла