«Барселона» представила Гризманна

Форвард пожал руку президенту клуба Хосепу Бартомеу и попозировал с футболкой перед журналистами.

«Наш новый номер 17», — гласит запись в «твиттере» каталонского клуба.

Напомним, «Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.