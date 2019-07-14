«Барселона» представила Гризманна
«Барселона» провела презентацию новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна, который перешёл из «Атлетико».
«Барселона» провела презентацию новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна, который перешёл из «Атлетико».
Форвард пожал руку президенту клуба Хосепу Бартомеу и попозировал с футболкой перед журналистами.
«Наш новый номер 17», — гласит запись в «твиттере» каталонского клуба.
Напомним, «Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.