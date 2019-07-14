Бартомеу подтвердил, что для трансфера Гризманна «Барселона» брала кредит

«Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из “Атлетико” Мигелем Анхелем Хиль Марином, чтобы попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платёжные обязательства, поэтому мы просили об этом. “Барса” запросила кредит на € 35 млн. Эта сумма будет возвращена в течение шести месяцев. Ещё € 85 млн будут взяты с платёжных счетов клуба, которые у нас есть», — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.