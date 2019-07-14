Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Локомотив
Рубин
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Бартомеу подтвердил, что для трансфера Гризманна «Барселона» брала кредит

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб взял кредит для выплаты «Атлетико» € 120 млн за трансфер французского форварда Антуана Гризманна.

Наверх
Источник: Reuters

«Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из “Атлетико” Мигелем Анхелем Хиль Марином, чтобы попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платёжные обязательства, поэтому мы просили об этом. “Барса” запросила кредит на € 35 млн. Эта сумма будет возвращена в течение шести месяцев. Ещё € 85 млн будут взяты с платёжных счетов клуба, которые у нас есть», — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
Новый поход за титулом «Зенит» начал с победы
Федерер уступил Джоковичу в рекордно длинном финале Уимблдона
Хэмилтон в шестой раз стал победителем Гран-при Великобритании
Васин — полный провал. ЦСКА без шансов проиграл в Самаре
Сенегал во второй раз вышел в финал Кубка африканских наций
«Вест Хэм» отказался от покупки форварда ЦСКА за 25 млн
«Барселона» представила Гризманна (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь