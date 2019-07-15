«Ливерпуль» хочет вернуть Коутинью
Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может вернуться в «Ливерпуль».
Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может вернуться в «Ливерпуль».
Как сообщает Calcio Mercato, английский клуб рассматривает вариант с двухлетней арендой 27-летнего бразильца с правом выкупа за 88 миллионов евро.
В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за «Барселону», забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, бразилец выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год — 201 матч, 54 гола и 45 голевых передач.