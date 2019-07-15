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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» хочет вернуть Коутинью

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может вернуться в «Ливерпуль».

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16
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Как сообщает Calcio Mercato, английский клуб рассматривает вариант с двухлетней арендой 27-летнего бразильца с правом выкупа за 88 миллионов евро.

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за «Барселону», забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, бразилец выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год — 201 матч, 54 гола и 45 голевых передач.

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