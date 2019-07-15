«Схватил меня за шею». Форвард «Кайрата» рассказал о стычке с игроком «Кайсара» и своем хет-трике
Нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель прокомментировал разгром над «Кайсаром» (5:1) в матче 18-го тура казахстанской
Нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель прокомментировал разгром над «Кайсаром» (5:1) в матче 18-го тура казахстанской
— Я очень счастлив, что сумел забить сегодня три мяча! Но я также хочу сказать, что Дерин Эсеола составляет мне отличную конкуренцию. Так что мне есть куда расти. Мне нравится, что мы оба используем свои шансы. И да, я рад, попасть в ТОП-5 бомбардиров!
— Уже знаешь, что ты стал автором первого
— Теперь знаю, рад этому факту! Также хочу отметить, что это не только мой первый
— Какой гол тебе понравился больше всего?
— Сложный вопрос. Мне понравились все три. Первый я забил после классного кросса от Султанбека, перед вторым мне удался финт, на который купились два центральных защитника. Ну, а третий — очередной шикарный пас от Бауыржана, который вспорол защиту «Кайсара». Мне оставалось лишь подсечь мяч. Я люблю забивать. Мне дорог и приятен каждый мяч.
— Тебе понравился гол Айбола Абикена?
— Да, очень красиво вышло! Он часто бьет издали. Он это умеет и любит. Так что я рад, что у него получилось. Думаю, для Айбола — это очень важный мяч. Также я счастлив, что Бато (Исламхан), к результативной передаче добавил гол с «точки».
— Ты получил желтую карточку за стычку с Максатом Байжановым. Что там произошло?
— В первом тайме соперник играл грубо. Меня били меня сзади по ногам, но игрок не получил за это «горчичника». Затем кызылординцы совершили еще несколько грубых фолов. Ну, а апогеем стало то, что Байжанов сначала грубо атаковал Абикена, а затем схватил меня за шею. Вы прекрасно видите, следы на ней. Это откровенная грубость! Но возможно этот эпизод придал мне дополнительной спортивной злости, и я старался забить как можно больше.