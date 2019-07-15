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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Схватил меня за шею». Форвард «Кайрата» рассказал о стычке с игроком «Кайсара» и своем хет-трике

Нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель прокомментировал разгром над «Кайсаром» (5:1) в матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги. В той игре венгр оформил хет-трик.

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— Я очень счастлив, что сумел забить сегодня три мяча! Но я также хочу сказать, что Дерин Эсеола составляет мне отличную конкуренцию. Так что мне есть куда расти. Мне нравится, что мы оба используем свои шансы. И да, я рад, попасть в ТОП-5 бомбардиров!

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— Уже знаешь, что ты стал автором первого хет-трика в текущем чемпионате?
— Теперь знаю, рад этому факту! Также хочу отметить, что это не только мой первый хет-трик за «Кайрат». Это мой первый хет-трик в карьере. Я много раз делал дубли. Мне удавалось забить четыре мяча в матче и оформить покер, но хет-трика не было! Так что я очень счастлив! Важно то, что мы сегодня играли очень здорово. Мы создали много шансов, забили пять мячей. Отличная игра! Спасибо всей команде!

— Какой гол тебе понравился больше всего?
— Сложный вопрос. Мне понравились все три. Первый я забил после классного кросса от Султанбека, перед вторым мне удался финт, на который купились два центральных защитника. Ну, а третий — очередной шикарный пас от Бауыржана, который вспорол защиту «Кайсара». Мне оставалось лишь подсечь мяч. Я люблю забивать. Мне дорог и приятен каждый мяч.

— Тебе понравился гол Айбола Абикена?
— Да, очень красиво вышло! Он часто бьет издали. Он это умеет и любит. Так что я рад, что у него получилось. Думаю, для Айбола — это очень важный мяч. Также я счастлив, что Бато (Исламхан), к результативной передаче добавил гол с «точки».

— Ты получил желтую карточку за стычку с Максатом Байжановым. Что там произошло?
— В первом тайме соперник играл грубо. Меня били меня сзади по ногам, но игрок не получил за это «горчичника». Затем кызылординцы совершили еще несколько грубых фолов. Ну, а апогеем стало то, что Байжанов сначала грубо атаковал Абикена, а затем схватил меня за шею. Вы прекрасно видите, следы на ней. Это откровенная грубость! Но возможно этот эпизод придал мне дополнительной спортивной злости, и я старался забить как можно больше.

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