«Схватил меня за шею». Форвард «Кайрата» рассказал о стычке с игроком «Кайсара» и своем хет-трике

— Я очень счастлив, что сумел забить сегодня три мяча! Но я также хочу сказать, что Дерин Эсеола составляет мне отличную конкуренцию. Так что мне есть куда расти. Мне нравится, что мы оба используем свои шансы. И да, я рад, попасть в ТОП-5 бомбардиров!

— Уже знаешь, что ты стал автором первого хет-трика в текущем чемпионате?

— Теперь знаю, рад этому факту! Также хочу отметить, что это не только мой первый хет-трик за «Кайрат». Это мой первый хет-трик в карьере. Я много раз делал дубли. Мне удавалось забить четыре мяча в матче и оформить покер, но хет-трика не было! Так что я очень счастлив! Важно то, что мы сегодня играли очень здорово. Мы создали много шансов, забили пять мячей. Отличная игра! Спасибо всей команде!

— Какой гол тебе понравился больше всего?

— Сложный вопрос. Мне понравились все три. Первый я забил после классного кросса от Султанбека, перед вторым мне удался финт, на который купились два центральных защитника. Ну, а третий — очередной шикарный пас от Бауыржана, который вспорол защиту «Кайсара». Мне оставалось лишь подсечь мяч. Я люблю забивать. Мне дорог и приятен каждый мяч.

— Тебе понравился гол Айбола Абикена?

— Да, очень красиво вышло! Он часто бьет издали. Он это умеет и любит. Так что я рад, что у него получилось. Думаю, для Айбола — это очень важный мяч. Также я счастлив, что Бато (Исламхан), к результативной передаче добавил гол с «точки».