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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира обманул клуб и отправился сниматься в «Форт Боярде»

Защитник французского «Марселя» Адиль Рами отпросился с тренировки команды и отправился на съемки передачи «Форд Боярд». Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на La Provence.

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В конце мая Рами попросил руководство клуба отпустить его с тренировки по семейным обстоятельствам. Защитнику разрешили пропустить занятие, и он отправился на запад Франции, чтобы принять участие в съемках телеигры. В числе прочего, Рами поучаствовал в борьбе в грязи, хотя на тот момент защитник был травмирован. Этот эпизод «Форт Боярда» вышел 29 июня.

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Сейчас «Марсель» проводит внутреннее расследование в отношении игрока. Рами был временно отстранен от участия в тренировках команды.

Рами — бывший возлюбленный актрисы Памелы Андерсон. В июле она предоставила доказательства того, что француз избивал ее. Она выложила видео с приема у врача, который обвязывал ей руки бинтом. Знаменитость утверждала, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью после ссоры с экс-бойфрендом.

Летом 2018-го Рами в составе французской сборной завоевал титул чемпиона мира.

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