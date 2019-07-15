Экс-футболист молодежной сборной Казахстана возобновил карьеру и перешел в европейский клуб

26-летний футболист завершал игровую карьеру, однако возобновил ее после того, как ему поступило предложение от клуба высшей лиги чемпионата Латвии. Грек сыграл уже три матча за «Даугавпилс», из которых две игры полностью.

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После 22 туров его команда расположилась на седьмом месте из девяти команд. За свой новый клуб Грек заявлен как казахстанец.

Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную. На его счету две игры в квалификации чемпионата Европы-2015.