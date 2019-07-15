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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана возобновил карьеру и перешел в европейский клуб

Бывший футболист молодежной сборной Казахстана Максим Грек перешел в латвийский клуб «Даугавпилс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний футболист завершал игровую карьеру, однако возобновил ее после того, как ему поступило предложение от клуба высшей лиги чемпионата Латвии. Грек сыграл уже три матча за «Даугавпилс», из которых две игры полностью.

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После 22 туров его команда расположилась на седьмом месте из девяти команд. За свой новый клуб Грек заявлен как казахстанец.

Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную. На его счету две игры в квалификации чемпионата Европы-2015.

Также Грек сыграл несколько матчей на Кубке Содружества в 2014 году. В КПЛ на его счету лишь одна игра, которую фланговый защитник провел в составе «Ордабасы» в 2013 году. Также Грек выступал за столичный «Байтерек» в первой лиге. До временного приостановления карьеры футболист играл в высшей лиге чемпионата Крыма за «Рубин» из Ялты.

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