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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Я очень люблю бить с дальней дистанции». Автор гола из «Кайрата» — о своем мяче в ворота «Кайсара»

Полузащитник «Кайрата» и автор забитого мяча Айбол Абикен в интервью KazFootball.kz прокомментировал матч 18-го тура премьер-лиги против «Кайсара».

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— Думаю, что сыграли хорошо. Выполнили установку тренера на игру и успешно реализовали свои моменты, — начал Айбол.

— После забитого гола вы побежали в сторону трибун. Кому посвятили свой забитый мяч?

— Посвятил свой гол папе и младшему брату. Они всегда приходят на матчи и поддерживают меня. За это я всегда буду благодарен им!

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— Чаще всего получается, что вы забиваете свои голы ударами издали. Вы отрабатываете их на тренировках или просто так получается?

— Скажу честно, я очень люблю бить с дальней дистанции. Мои партнеры по команде и тренерский штаб всегда подсказывают мне в таких моментах, и я стараюсь пробовать поразить ворота соперника из-за пределов штрафной как можно чаще.

— Тяжело ли восстанавливаться после дальнего перелета на еврокубковый матч и входить в иной игровой ритм?

— Конечно, после таких дальних перелетов, а особенно после такой жаркой погоды — это тяжело. Однако, мое мнение, что у нас есть два равноценных состава, и каждый игрок всегда готов заменить друг друга.

— Какие ожидания от ответного матча с «Широки Бриег»?

— На ответный матч с «Широки Бриег» определенно самый боевой настрой. Постараемся обрадовать наших болельщиков. В свою очередь хочу пригласить всех болельщиков на стадион и прошу поддерживать нас все 90 минут матча.

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