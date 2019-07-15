«Я очень люблю бить с дальней дистанции». Автор гола из «Кайрата» — о своем мяче в ворота «Кайсара»

— Думаю, что сыграли хорошо. Выполнили установку тренера на игру и успешно реализовали свои моменты, — начал Айбол.

— После забитого гола вы побежали в сторону трибун. Кому посвятили свой забитый мяч?

— Посвятил свой гол папе и младшему брату. Они всегда приходят на матчи и поддерживают меня. За это я всегда буду благодарен им!

— Чаще всего получается, что вы забиваете свои голы ударами издали. Вы отрабатываете их на тренировках или просто так получается?

— Скажу честно, я очень люблю бить с дальней дистанции. Мои партнеры по команде и тренерский штаб всегда подсказывают мне в таких моментах, и я стараюсь пробовать поразить ворота соперника из-за пределов штрафной как можно чаще.

— Тяжело ли восстанавливаться после дальнего перелета на еврокубковый матч и входить в иной игровой ритм?

— Конечно, после таких дальних перелетов, а особенно после такой жаркой погоды — это тяжело. Однако, мое мнение, что у нас есть два равноценных состава, и каждый игрок всегда готов заменить друг друга.

— Какие ожидания от ответного матча с «Широки Бриег»?