Чемпион мира по футболу Касильяс войдет в руководство «Порту»

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки «Порту», спустя шесть дней он был выписан из больницы. Через месяц испанец приступил к тренировкам.

«Я собираюсь заняться чем-то отличным от того, что я обычно делал. Я постараюсь наладить связь между командой и руководством. Со мной говорили в прошлом сезоне, руководство хочет, чтобы я остался с ними, рядом с игроками, потому что будет много изменений. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, пусть у всех нас будет отличный сезон, чтобы мы могли выиграть чемпионат и кубки», — сказал 38-летний Касильяс.