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13:50 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу Касильяс войдет в руководство «Порту»

ТАСС, 15 июля. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс войдет в административный штаб португальского «Порту». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

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1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки «Порту», спустя шесть дней он был выписан из больницы. Через месяц испанец приступил к тренировкам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я собираюсь заняться чем-то отличным от того, что я обычно делал. Я постараюсь наладить связь между командой и руководством. Со мной говорили в прошлом сезоне, руководство хочет, чтобы я остался с ними, рядом с игроками, потому что будет много изменений. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, пусть у всех нас будет отличный сезон, чтобы мы могли выиграть чемпионат и кубки», — сказал 38-летний Касильяс.

Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого он является. В составе «Реала» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

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