Чемпион мира по футболу Касильяс войдет в руководство «Порту»
ТАСС, 15 июля. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс войдет в административный штаб португальского «Порту». Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 15 июля. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс войдет в административный штаб португальского «Порту». Об этом в понедельник сообщила
1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки «Порту», спустя шесть дней он был выписан из больницы. Через месяц испанец приступил к тренировкам.
«Я собираюсь заняться
Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого он является. В составе «Реала» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).