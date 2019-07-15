СМИ: Неймар появился на тренировке ПСЖ
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нападающий Неймар появился на тренировке «Пари Сен-Жермен» на базе французского футбольного клуба в «Камп де Лож», сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нападающий Неймар появился на тренировке «Пари Сен-Жермен» на базе французского футбольного клуба в «Камп де Лож», сообщает L’Equipe.
На прошлой неделе Неймар вовремя не прибыл в расположение «ПСЖ».
Отец бразильца сообщил, что футболист отсутствует в клубе в связи с деятельностью его благотворительной организации и вернется в клуб 15 июля. Отмечается, что 27-летний футболист объяснит спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, почему не посещал тренировки клуба.
Ранее «Барселона» предложил «ПСЖ» полузащитника Филиппе Коутиньо без
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. Соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2022 года.