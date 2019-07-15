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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Неймар появился на тренировке ПСЖ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нападающий Неймар появился на тренировке «Пари Сен-Жермен» на базе французского футбольного клуба в «Камп де Лож», сообщает L’Equipe.

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На прошлой неделе Неймар вовремя не прибыл в расположение «ПСЖ».

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Отец бразильца сообщил, что футболист отсутствует в клубе в связи с деятельностью его благотворительной организации и вернется в клуб 15 июля. Отмечается, что 27-летний футболист объяснит спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, почему не посещал тренировки клуба.

Ранее «Барселона» предложил «ПСЖ» полузащитника Филиппе Коутиньо без каких-либо дополнительных доплат в обмен на Неймара, который заинтересован в возвращении в каталонскую команду. Леонардо заявлял, что Неймар может уйти из клуба, если поступит предложение, которое устраивает всех.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. Соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2022 года.

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7 июля© Ньюстюб
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