СМИ: Неймар появился на тренировке ПСЖ

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На прошлой неделе Неймар вовремя не прибыл в расположение «ПСЖ».

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Отец бразильца сообщил, что футболист отсутствует в клубе в связи с деятельностью его благотворительной организации и вернется в клуб 15 июля. Отмечается, что 27-летний футболист объяснит спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, почему не посещал тренировки клуба.

Ранее «Барселона» предложил «ПСЖ» полузащитника Филиппе Коутиньо без каких-либо дополнительных доплат в обмен на Неймара, который заинтересован в возвращении в каталонскую команду. Леонардо заявлял, что Неймар может уйти из клуба, если поступит предложение, которое устраивает всех.