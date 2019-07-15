«Ювентус» представил Рэмси

«Я хочу сказать вам, что очень рад оказаться в «Ювентусе». Я усердно работаю, чтобы как можно скорее приступить к работе с командой. Когда я узнал, что «Ювентус» заинтересован во мне, то подумал, что это будет как сон, но в то же время и большой вызов.