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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» представил Рэмси

Туринский «Ювентус» презентовал новичка команды валлийского полузащитника Аарона Рэмси.

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28-летний хавбек перешёл в итальянский клуб в статусе свободного агента, так как у него завершился контракт с «Арсеналом».

«Я хочу сказать вам, что очень рад оказаться в «Ювентусе». Я усердно работаю, чтобы как можно скорее приступить к работе с командой. Когда я узнал, что «Ювентус» заинтересован во мне, то подумал, что это будет как сон, но в то же время и большой вызов.

Меня хорошо приняли в команде. Я общался с Сарри. Надеюсь помочь ему и команде достичь больших целей в новом сезоне.

Моё выздоровление идёт хорошо, день за днём, я набираю форму, — приводятся слова Рэмси в официальном «твиттере» «Ювентуса».

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