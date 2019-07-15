Гризманн и несостоявшиеся звезды РПЛ поменяли клубы. Трансферы Европы

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В очередной раз взглянем из трансферного окна на большой европейский рынок. В последние дни состоялось несколько любопытных переходов.

Хироки Абэ, «Барселона»

«Барселона» сделала неожиданный трансфер, по крайней мере с точки зрения футбола, а не бизнеса. Японский клуб «Касима Антлерс» сообщил о договорённости с чемпионом Испании по поводу перехода 20-летнего Абэ. Универсальный хавбек, действующий слева, справа, а иногда и в центре, обойдётся каталонцам в 1,1 млн евро. Контракт по схеме «3+2» подпишут после медосмотра игрока. У Хироки 25 матчей за сезон, два гола и две голевые передачи. Он дебютировал летом в сборной на Кубке Америки.

Николо Барелла, «Интер»

Миланский клуб наконец-то закрыл трансфер одного из самых многообещающих итальянских полузащитников. Переход 22-летнего игрока «Кальяри» оформили как аренду с обязательством выкупа через год, а общая сумма сделки составила 37 млн евро. Барелла будет принадлежать «Интеру» в течение пяти лет. В прошлом сезоне Николо дебютировал в сборной Италии, а за «Кальяри» сыграл 38 матчей и записал на свой счёт один гол и четыре ассиста.

Макси Гомес, «Валенсия»

У вингера сборной России Дениса Черышева появился новый одноклубник. «Валенсия» объявила о приобретении нападающего «Сельты» Макси Гомеса. Испанские СМИ писали о возможной сумме трансфера в 50 млн евро, однако Transfermarkt указывает другие данные — всего лишь 14,5 млн. Уругваец, ставший в прошлом сезоне автором 13 голов и пяти голевых передач в 36 матчах, должен повысить результативность команды. Игрок подписал пятилетний контракт, отступные — 140 млн евро.

Антуан Гризманн, «Барселона»

Скандальный трансфер Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» состоялся, однако история ещё может получить продолжение. 28-летний француз подписал с каталонским клубом пятилетний контракт и должен заработать за это время 105 млн евро. «Барса» выкупила чемпиона мира, заплатив отступные в размере 120 млн, но руководство «Атлетико» готово выбить у чемпиона Испании через суд ещё 80 млн. Гризманн провёл 48 матчей в минувшем сезоне, забил 21 гол и сделал 10 голевых передач.

Луис Диас, «Порту»

22-летний вингер «Атлетико Хуниор» был близок к переходу в «Зенит», но в конце концов принял предложение из Португалии. Хотя, по данным зарубежных СМИ, петербургский клуб предлагал ему более щедрую зарплату — 1,5 млн против 1 млн от «Порту». Диас подписал соглашение на пять лет, сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В сезоне-2019 колумбиец забил два гола и отдал два голевых паса в 17 матчах.

Иван Маркано, «Порту»

Ещё один трансфер с участием «драконов». Бывший защитник «Рубина» Иван Маркано вернулся в «Порту», из которого год назад перебрался в «Рому» свободным агентом. Теперь португальский клуб заплатил итальянскому 3 млн евро за трансфер 32-летнего игрока. Договор заключён на четыре сезона. В составе «Ромы» испанец провёл 13 матчей и стал автором одного забитого мяча.

Санти Мина, «Сельта»

Сразу же после трансфера Макси Гомеса состоялся переход из «Валенсии» в «Сельту» 23-летнего форварда. Санти Мина подписал пятилетний контракт с новым клубом. По информации Transfermarkt, испанец отправился в Виго свободным агентом. В завершившемся сезоне Санти Мина принял участие в 45 матчах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. В Лиге чемпионов он оформил дубль в ворота «Янг Бойз».

Джейсон Мурильо, «Сампдория»

Центральный защитник сборной Колумбии сменил «Валенсию» на клуб из Италии. «Сампдория» арендовала Мурильо за 2 млн евро с обязательством выкупа ещё 12 млн. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на четыре года. Прошлый сезон Джейсон начинал в «Валенсии», а зимой его взяла в аренду «Барселона». Однако ни там, ни там Мурильо не играл по-настоящему. За сезон всего семь раз вышел на поле.

Фернандо, «Севилья»

Бывший игрок «Манчестер Сити» вернулся в топовый чемпионат, приняв предложение «Севильи». Испанский клуб выкупил 31-летнего бразильца у «Галатасарая» за 4,5 млн евро. Опорный полузащитник заключил трёхлетний контракт. В минувшем сезоне Фернандо сыграл 32 матча, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Получил пару повреждений, из-за которых в общей сложности пропустил два месяца.

Янис Хаджи, «Генк»