Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке «Барселоны». Это еще Месси не приехал
Игроки «Барселоны» дважды прокинули мяч между ногами нападающего Антуана Гризманна на первой тренировке за каталонцев.
Игроки «Барселоны» дважды прокинули мяч между ногами нападающего Антуана Гризманна на первой тренировке за каталонцев.
28-летний француз с юмором отнесся к этой ситуации.
В воскресенье, 14 июля, «Барселона» в социальных сетях опубликовала фотографии с медосмотра нападающего.
Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом за 120 миллионов евро. Француз играл за «матрасников» с 2014 года, за это время футболист записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах.
Отметим, что капитан каталонцев Лионель Месси проводит отпуск с семьей после Кубка Америки.