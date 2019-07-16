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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке «Барселоны». Это еще Месси не приехал

Игроки «Барселоны» дважды прокинули мяч между ногами нападающего Антуана Гризманна на первой тренировке за каталонцев.

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16
фотографий

28-летний француз с юмором отнесся к этой ситуации.

В воскресенье, 14 июля, «Барселона» в социальных сетях опубликовала фотографии с медосмотра нападающего.

Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом за 120 миллионов евро. Француз играл за «матрасников» с 2014 года, за это время футболист записал на свой счет 133 гола и 50 голевых передач в 257 встречах.

Отметим, что капитан каталонцев Лионель Месси проводит отпуск с семьей после Кубка Америки.

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