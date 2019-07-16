«Эвертон» объявил о трансфере Фабиана Делфа

«Каждый раз, когда я играл против «Эвертона», будь то дома или в гостях, первое, что сразу же приходило мне на ум, когда я видел их фанатов — это страсть. Кажется, фанаты «Эвертона» действительно разбираются в футболе. Я действительно счастлив быть здесь. Я собираюсь отдать абсолютно всё, что имею во благо «Эвертона», — заявил футболист.