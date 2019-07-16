«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта
Капитан «Аякса» Матейс де Лигт находится в шаге от перехода в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sport Italy. За 19-летнего футболиста голландский клуб получит € 75 млн.
Капитан «Аякса» Матейс де Лигт находится в шаге от перехода в туринский «Ювентус», сообщает Sky Sport Italy. За 19-летнего футболиста голландский клуб получит € 75 млн.
Учитывая то, что ранее сообщалось о достигнутой договорённости между «Ювентусом» и игроком по поводу личного контракта, официальное объявление трансфера может состояться уже на этой неделе — де Лигту осталось пройти медицинское обследование.
Маттейс — воспитанник «Аякса». В завершившемся сезоне Матейс провёл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А.