Футболист перешел в клуб вместо однофамильца и остался без команды

Турецкая сторона была заинтересована в приобретении соотечественника Джаллоу и его однофамильца Ламина Джаллоу.

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В процессе переговоров произошла ошибка, и «Менеменспор» вместо агентов Ламины вышел на агентов Альфы, а те быстро оформили сделку.

Однако уже после подписания контракта выяснилось, что футболиста перепутали. В результате договор с Джаллоу был расторгнут.

Последним клубом Альфа Джаллоу был «Алкошетенсе» из третьей португальской лиги. Сейчас 21-летний форвард пребывает в статусе свободного агента и поисках нового клуба.