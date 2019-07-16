Футболист перешел в клуб вместо однофамильца и остался без команды
Турецкий футбольный клуб «Менеменспор» уволил гамбийского нападающего Альфу Джаллоу спустя сутки после подписания контракта. Об этом сообщает Foroyaa Sport.
Турецкий футбольный клуб «Менеменспор» уволил гамбийского нападающего Альфу Джаллоу спустя сутки после подписания контракта. Об этом сообщает Foroyaa Sport.
Турецкая сторона была заинтересована в приобретении соотечественника Джаллоу и его однофамильца Ламина Джаллоу.
В процессе переговоров произошла ошибка, и «Менеменспор» вместо агентов Ламины вышел на агентов Альфы, а те быстро оформили сделку.
Однако уже после подписания контракта выяснилось, что футболиста перепутали. В результате договор с Джаллоу был расторгнут.
Последним клубом Альфа Джаллоу был «Алкошетенсе» из третьей португальской лиги. Сейчас 21-летний форвард пребывает в статусе свободного агента и поисках нового клуба.
23-летний Ламин Джаллоу выступает за клуб второго дивизиона чемпионата Италии «Салернитана». В его активе восемь игр и один гол в составе сборной Гамбии.