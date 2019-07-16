Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Златана

На встрече юные бойцы демонстрировали свои умения. Ибрагимович разместил видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм», где маленькая девочка ударом ноги смогла практически дотянуться до подбородка 37-летнего шведа, хранившим «олимпийское» спокойствие. За менее чем 12 часов видео собрало более 6,5 млн просмотров и стало вирусным.