Озвучена сумма трансфера форварда из второй лиги Болгарии в казахстанский клуб

В казахстанский клуб 28-летний форвард пришел из ЦСКА 1948. В заявлении «армейцев» говорилось, что Тошев подписал пятилетний контракт с «Жетысу». При этом в ЦСКА 1948, который выступает во второй по силе лиге Болгарии, игрок перешел лишь 10 июня.

По информации Sportal.bg, «армейцы» заработали на продаже Тошева 200 000 болгарских левов (более 115 тысяч долларов). Это первый трансфер за границу, осуществленный ЦСКА 1948.

Добавим, что Тошев уже дебютировал за «Жетысу» в домашнем матче с «Иртышом» (4:0) в рамках 18-го тура КПЛ. Форвард вышел в стартовом составе и был замен на 67-й минуте.