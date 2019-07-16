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10:57 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучена сумма трансфера форварда из второй лиги Болгарии в казахстанский клуб

Стала известна стоимость трансфера болгарского нападающего Мартина Тошева в талдыкорганский «Жетысу», передает корреспондент Vesti.kz.

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В казахстанский клуб 28-летний форвард пришел из ЦСКА 1948. В заявлении «армейцев» говорилось, что Тошев подписал пятилетний контракт с «Жетысу». При этом в ЦСКА 1948, который выступает во второй по силе лиге Болгарии, игрок перешел лишь 10 июня.

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По информации Sportal.bg, «армейцы» заработали на продаже Тошева 200 000 болгарских левов (более 115 тысяч долларов). Это первый трансфер за границу, осуществленный ЦСКА 1948.

Добавим, что Тошев уже дебютировал за «Жетысу» в домашнем матче с «Иртышом» (4:0) в рамках 18-го тура КПЛ. Форвард вышел в стартовом составе и был замен на 67-й минуте.

Последний сезон 28-летний Тошев провел в «Аль-Ахеде», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Ливана, забив 12 голов в 15 матчах. На родине он выступал за софийские ЦСКА и «Славию», «Пирин», «Септември» и бургасский «Черноморец», а в Германии — за вторую команду «Кельна», «Эрцгебирге» и «Аален». В начале карьеры Тошев провел четыре матча за молодежную сборную Болгарии.

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