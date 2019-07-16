Побеждал дубль «Милана» и играл против Франции. Что за казахстанец теперь выступает в Европе

— Максим, как оказались в Латвии?

— Мир не без добрых людей. Меня познакомили с Дайнисом Деглисом, известным в прошлом латвийским футболистом и функционером. Мы пообщались и я отправил ему видеонарезки своих игр. Деглису увиденное понравилось и мне предложили поехать на просмотр в Латвию. Приехал зимой в клуб первой лиги, а теперь выступаю в высшей лиге.

— Какие задачи решает ваш клуб?

— Задача — выходить на каждый матч и показывать максимум своих возможностей. Коллектив в «Даугавпилсе» довольно молодой, у всех запредельное желание себя проявить.

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— Контракт с «Даугавпилсом» действует на какой срок?

— Соглашение я подписал до конца сезона. Дальше — посмотрим.

— Вы завершали карьеру на год. Не было стоящих вариантов?

— У меня был сложный период в жизни, в том числе и череда мелких травм. Закралась мысль, что это, возможно, знак — пора бы оставить футбол и двигаться дальше. Практически год я нигде не играл и даже не тренировался. Однако любовь к игре и вера моих близких вернула меня в большой спорт.

— В последнее время вы играли где-то в глубинке российского футбола. Это любительские коллективы?

— Последним моим клубом до паузы был «Рубин» из Ялты. Команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Крыма. Наверное из-за статуса Крыма его можно назвать любительским, однако уровень чемпионата довольно таки высокий. Там немало качественных исполнителей, которые волею судьбы оказались в своего рода западне, потому что теперь не имеют возможности играть ни в России, ни в Украине, хотя до этого выступали в высших лигах этих стран.

— Почему уехали из Казахстана? С кем-то из нашей страны вели переговоры за последнее время?

— Из-за своего юношеского максимализма слишком рано уехал из страны. Считаю, что на тот момент поступил не очень правильно. Жизнь продолжается. В последнее время никаких контактов с казахстанскими клубами у меня не было.

— Как вообще возник вариант переезда в Казахстан?

— Все как у всех. Мною заинтересовались футбольные функционеры и сделали предложение — приехать на учебно-тренировочный сбор. Приехал, проявил себя и остался в Казахстане.

— Вы играли за молодежную сборную. Что запомнилось больше всего?

— Конечно же, товарищескую игру против примаверы (молодежной команды — прим. Vesti.kz) итальянского «Милана». Мы тогда выиграли со счетом 2:1. Особняком стоит и матч против Франции. Почти все игроки той команды «трехцветных» сейчас выступают за первую сборную, либо играют в ведущих европейских клубах. Среди них Антони Марсьяль, Самуэль Юмтити, Люка Динь, Альфонс Ареоля, Курт Зума, Яя Саного и другие. Это был незабываемый опыт для нас.

— Почему не удалось задержаться ни в «Ордабасы», ни в «Байтереке»?

— В футболе бывает так, что в силу разных причин не получается задержаться в команде на длительное время. В «Ордабасы» я играл мало. Затем перешел в «Байтерек», получил травму и лишился игровой практики. Наломал дров, поэтому и не остался там. Такое бывает в жизни. Философски к этому отношусь.

— С кем-то из Казахстана сейчас поддерживаете отношения?

— Да, с некоторыми ребятами очень тесно общаюсь, поддерживаю связь. У нас был довольно сплоченный и дружный коллектив в сборной. Всегда с радостью приезжал в расположение команды.

— Что сейчас связывает вас с Молдовой?

— Это страна, в которой я родился. В Молдове остались друзья и немало моих родственников.

— Продолжает ли действовать ваш казахстанский паспорт?

— Да, конечно.

— Возобновив карьеру, какую цель ставите сейчас перед собой?

— Поставил перед собой цель — проявить себя в первой лиге. Удалось решить поставленную задачу и перейти в команду высшей лиги. Дальнейшая задача — прибавлять и выйти на качественно новый уровень, помочь команде набирать очки и получать удовольствие от игры. Чемпионат в Латвии сильный. Надеюсь, что буду здесь прогрессировать.

Очень рад пообщаться с людьми из Казахстана! Хочу передать всем любителям футбола большой привет!

Отметим, что в текущем сезоне высшей лиги Латвии Грек, выступающий на фланге обороны, сыграл три матча, два из которых в основном составе. После 22 туров его «Даугавпилс» занимает седьмое место из девяти команд.

Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную. На его счету две игры в квалификации чемпионата Европы-2015.

Также Грек сыграл несколько матчей на Кубке Содружества в 2014 году. В КПЛ на его счету лишь одна игра, которую фланговый защитник провел в составе «Ордабасы» в 2013 году. Также он выступал за столичный «Байтерек» в первой лиге.