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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире

18-летний нападающий Такефуса Кубо, нынешним летом перешедший в «Реал», заявил, что мадридский клуб является лучшим в мире.

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Кубо является воспитанником «Барселоны», но летом перебрался в стан принципиального соперника. По данным испанских СМИ, за форварда было заплачено чуть более € 2 млн.

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«В Японии есть страсть к “Реалу”. И я очень горжусь тем, что играю в лучшем клубе мира. Прежде всего, я поражён мастерством, которым обладают все игроки. Товарищи по команде и тренеры очень дружелюбны, и мне удалось быстро адаптироваться. Я должен воспользоваться этой возможностью, которую мне дали. Я многому учусь как футболист и как человек. Я прекрасно провожу время», — сказал японец в интервью клубному телевидению.

Летом японец дебютировал в составе главной сборной, выйдя на замену на 67-й минуте в матче с командой Сальвадора, став вторым самым молодым дебютантом сборной Японии (после Дайсуке Итикавы, сыгравшего первый матч в сборной в возрасте 17 лет и 322 дней).
За «Токио» Кубо ранее провёл 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи, а за «Йокогаму Ф. Маринос» сыграл 6 матчей, забив один гол и сделав одну передачу.

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