Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире

«В Японии есть страсть к “Реалу”. И я очень горжусь тем, что играю в лучшем клубе мира. Прежде всего, я поражён мастерством, которым обладают все игроки. Товарищи по команде и тренеры очень дружелюбны, и мне удалось быстро адаптироваться. Я должен воспользоваться этой возможностью, которую мне дали. Я многому учусь как футболист и как человек. Я прекрасно провожу время», — сказал японец в интервью клубному телевидению.