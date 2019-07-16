«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро
Руководство мадридского «Реала» готово рассмотреть вариант с продажей полузащитника Гарета Бэйла, если сумма трансфера составит больше 80 миллионов евро.
Руководство мадридского «Реала» готово рассмотреть вариант с продажей полузащитника Гарета Бэйла, если сумма трансфера составит больше 80 миллионов евро.
По информации источника, в клуб предложений по футболисту не поступало. Сам игрок не намерен покидать «Реал».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении футболиста и готов заплатить за него 50−60 миллионов евро.
Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила около 100 миллионов евро.
Источник: ESPN