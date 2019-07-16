Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
18:00
Бананц
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Клаксвик
Ритеряй
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
ХБ Торсхавн
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Судува
Футбол. Еврокубки
21:45
Фероникелли
ТНС
Все события
Фоторепортажи
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
17:09 (мск), источник: Матч ТВ

«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро

Руководство мадридского «Реала» готово рассмотреть вариант с продажей полузащитника Гарета Бэйла, если сумма трансфера составит больше 80 миллионов евро.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По информации источника, в клуб предложений по футболисту не поступало. Сам игрок не намерен покидать «Реал».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении футболиста и готов заплатить за него 50−60 миллионов евро.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила около 100 миллионов евро.

Источник: ESPN

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ: В «ПСЖ» образовались два враждующих лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе
Полиция расследует факт публикации Неймаром интимных фото девушки
Трудное начало для фаворитов. Итоги 1-го тура РПЛ
Сбежала от полиции: чем закончилось дело Загитовой
Сила бикини. Как октагон-герлз становятся популярнее бойцов ММА
Триумф КамАЗов. Экипажи РФ заняли весь подиум «Шелкового пути»
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире
РФС обсудит с ФИФА и IFAB засчитанный гол «Локомотива» в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь