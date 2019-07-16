«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По информации источника, в клуб предложений по футболисту не поступало. Сам игрок не намерен покидать «Реал».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении футболиста и готов заплатить за него 50−60 миллионов евро.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила около 100 миллионов евро.