«Реал» — «Атлетико», «Арсенал» — «Бавария»: большой футбол возвращается!

История

Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит американскому миллиардеру Стивену Россу. Публика в США искушенная — существуют любые виды развлечений для кого угодно. Но крутого европейского футбола в Америке мало. Да, есть набирающая силу лига МЛС с Ибрагимовичем во главе, но ее уровень не так высок, как у НХЛ или НБА.

Футбол в Штатах стремительно набирает популярность. Американский футбол давно стал культовым видом спорта в стране, а у его европейского тезки пока не так много фанатов. В среднем матчи МЛС в сезоне-2018 посетило 21 875 человек. Это на целых пять тысяч больше, чем в российской премьер-лиге, но в США понимают: даже эти цифры — не потолок.

В 2013-м американцы пригласили к себе на предсезонный турнир большие клубы. Сперва было всего восемь участников, но идея принесла успех — в среднем на матчах побывало более 40 тысяч зрителей. Теперь соревнование проводится каждый год. Участников стало больше, география — шире.

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Формат

В прошлом году окончательно был утвержден формат турнира: каждый из клубов проводит по три матча, по итогам которого победитель получает кубок. Прошлым летом его выиграл «Тоттенхэм».

В этом году в турнире сыграют 12 команд: четыре из Италии («Ювентус», «Интер», «Милан», «Фиорентина»), три из Англии («Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед»), две из Испании («Реал», «Атлетико»), а также немецкая «Бавария», португальская «Бенфика» и «Гвадалахара» из Мексики (победитель прошлогодней Лиги чемпионов КОНКАКАФ).