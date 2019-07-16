Де Лигт — последний штрих. «Ювентус» собирает команду мечты

Груз Игуаина
Год назад одержимые мечтой выиграть Лигу чемпионов боссы «Ювентуса» решили сыграть по крупному, выложив рекордную в истории клуба сумму за трансфер Криштиану Роналду (117 миллионов евро). При этом они не учли, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» хоть и великий мастер, но все же не волшебник. Королю требовалась свита, а прежний состав нуждался в более серьезной перестройке, чем простая покупка суперзвезды. К тому же она заставила в силу финансовых причин отказаться от услуг Игуаина, что лишило «Старую синьору» классического центрфорварда, способного штамповать голы. Он еще и умело действует в подыгрыше, что могло сделать Пипиту идеальным напарником для Роналду. Этаким аналогом Бензема.
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Похоже, та история стала для аргентинца серьезным ударом. Понимая причину случившегося, он не скрывал обиды на «Юве», и этот груз преследовал Игуаина весь сезон. В «Милане» он выглядел хуже юного Кутроне, и там логично сделали ставку на покупку ставшего открытием серии А Пентека. Даже переезд в «Челси» к любимому тренеру Маурицио Сарри не изменил ситуацию. И если год назад Игуаин мог стать ключом к успеху, то сейчас превратился в головную боль. После провального сезона в него не верят, но сам футболист пока никуда уходит. От аренды в «Вест Хэм» отказался, над предложением из «Ромы», которая может продать Джеко, раздумывает, и Турин полнится слухами о том, что из-за несговорчивости Игуаина придется продавать наливающегося силой вундеркинда Кина.
Новая полузащита и топ игрок в обороне
Впрочем, эта проблема — лишь облачко на залитом солнцем туринском небосклоне. Клуб выполнил две ключевых задачи. Прежде всего, освежил среднюю линию. Говорят, Сарри хотел перевезти с собой из Лондона любимчика Жоржинью. Эта тема периодически всплывает и сейчас, но вряд ли лишенный возможности покупать новых игроков «Челси» пойдет своему бывшему тренеру навстречу еще раз. Тем более, у «Ювентуса» есть Пьянич, а окружение боснийца поменяется. Все-таки Матюиди и Хедира не молодеют. Немца мучают травмы, а смена в лице Рэмси и Рабьо уже в тренировочном лагере.
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Есть, конечно, опасения, что валлийцу, как и большинству британцев, будет непросто за пределами родных островов, а на французе скажется полугодовой простой из-за лишения места в команде после отказа продлевать контракт с «ПСЖ». Однако молодость и несомненный класс должны нивелировать возможные проблемы. К тому же Рэмси должен вдохновить пример соотечественника и легенды «Ювентуса» Джона Чарльза, чью футболку он увидел в клубном музее. В общем, менеджеры туринцев могут потирать руки, так как оба игрока в лучших традициях «Старой синьоры» подписаны в качестве свободных агентов. А если еще удастся с доплатой обменять Игуаина на таланта «Ромы» Дзаньоло, у «Юве» будет средняя линия высочайшего уровня на несколько лет вперед.
Что до де Лигта, то голландец должен стать одной из ключевых деталей в плане по покорению Лиги чемпионов. С Бонуччи и Кьеллини можно еще не один год спокойно выигрывать скудетто, однако для главного еврокубка в компанию к ветеранам требовался защитник топ-уровня, а не люди на подмену вроде Касереса и Ругани. Достаточно вспомнить, как в прошлом сезоне Кьеллини, которому через месяц исполнится 35 лет, просто загнали. Джорджо несколько раз приходилось из-за травм других игроков отправляться на поле в дни плановых пауз, из-за чего сам капитан получил несколько повреждений. С де Лигтом, который станет одной из прим стартового состава, ветеран может превратиться в игрока ротации. Всегда свежего и полного сил, а харизма Кьеллини никуда не денется.
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Чемпионский пазл для Сарри.
На фоне мощного пополнения «Ювентус» может показаться командой без слабых мест и проблем. В глобальном плане все и впрямь замечательно, и все же ряд опасений имеется. В частности, не все ясно с будущим Жоау Канселу. Пока переговоры о его продаже в «Манчестер Сити» застопорились, а если слухи про готовность Куадрадо отправиться в Китай правдивы, португальца никуда не отпустят. Открытым остается вопрос с центром нападения. Продливший контракт Манджукич — боец, трудяга и большой профи, но не прима. А за Икарди — особенно после покупки де Лигта — клуб не готов выкладывать затребованные «Интером» деньги (не менее 60 миллионов евро). Хотя миланцы сами невольно сбивают цену на аргентинского снайпера, объявив, что Мауро не вписывается в планы Антонио Конте. Форвард фактически выставили за дверь со сборов в Швейцарии, не берут в предсезонное азиатское турне, и тренируясь со специально нанятым тренером на базе черно-синих, он скорее потеряет в цене и сделает «Интер» сговорчивее.
Это, впрочем, практически идеальный для «Юве» сценарий, а пока Маурицио Сарри работает с теми, кто есть в его распоряжении. Наконец-то выигравший в Англии свой первый трофей специалист снова может курить, где ему вздумается, а его зацикленность на единственной схеме 4−3−3 на Апеннинах не считают проблемой. К тому же в «Челси» Сарри мастерски использовал в ней Азара, который, как и новый подопечный тренера — Роналду, вроде бы располагается слева, но по факту является свободным художником. А португалец еще и в большей степени расположен к игре в центре атакующей тройки.
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Непонятно, правда, как тренер будет встраивать в свою систему Дибалу, потерявшегося в схожей расстановке от Массимилиано Аллегри? Хотя, это головная боль из разряда приятных. Как и решение о том, как дать игровое время вернувшемуся в Турин Буффону. Главное — у «Ювентуса» есть реальный шанс наконец-то подарить Джиджи главный трофей Лиги чемпионов. Понятно, что у затеявшего грандиозную перестройку «Реала» с Азаром и Йовичем, а также у «Барселоны» с Гризманном и Френки де Йонгом совсем другие планы на «ушастый трофей», однако Турин в новом сезоне обещает стать одной из столиц главного турнира Старого Света.