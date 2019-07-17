Дани Алвес может вернуться в «Ювентус»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста, который ранее играл за «Ювентус» в сезоне-2016/17.

В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому он может вернуться в Турин бесплатно.

Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».