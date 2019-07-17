Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Фола
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Сараево
Футбол. Еврокубки
16.07
Црвена Звезда
Судува
21
Футбол. Еврокубки
16.07
Фероникелли
ТНС
01
Футбол. Еврокубки
16.07
ОФК Титоград
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
16.07
Валлетта
Дюделанж
11
Футбол. Еврокубки
16.07
ХБ Торсхавн
ХИК
22
Все события
Фоторепортажи
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Дани Алвес может вернуться в «Ювентус»

«Ювентус» проявляет интерес к бразильскому защитнику Дани Алвесу, утверждает Goal.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста, который ранее играл за «Ювентус» в сезоне-2016/17.

Читайте также
Дани Алвес «нашел работу» в зоопарке (фото)

В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому он может вернуться в Турин бесплатно.

Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне 36-летний Алвес выступал за «ПСЖ». В составе парижского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал семь результативных передач.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Восхитительная жена самого титулованого футболиста мира!
«Реалу» предложили отпустить Бэйла бесплатно
«Реал» — «Атлетико», «Арсенал» — «Бавария»: футбол возвращается
В АПЛ исчезло одно из самых спорных правил
Хавбеком сборной Уругвая заинтересовались в «Спартаке»
Тренер МЮ заявил, что хочет строить игру команды вокруг Погба
СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять российских хоккеистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь