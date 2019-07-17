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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» объявил о переходе в «Ювентус» хавбека Рафии

Полузащитник «Лиона» Хамза Рафия перешёл в «Ювентус», сообщает официальный сайт французского клуба.

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Сумма трансфера составила € 400 тысяч. За счёт бонусов сумма трансфера может увеличиться ещё на € 5 млн. Также «Лион» сохранил за собой право на 20 процентов от последующего трансфера игрока.

20-летний Рафия является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне хавбек принял участие в восьми матчах Юношеской лиги УЕФА, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Сыграл 1 матч за юношескую сборную Франции U18.

«Ювентус» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии, а также вылетел в ¼ финала Кубка Италии от «Аталанты» (0:3) и в ¼ финала Лиги чемпионов от «Аякса» (1:1, 1:2).

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