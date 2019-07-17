«Лион» объявил о переходе в «Ювентус» хавбека Рафии

Сумма трансфера составила € 400 тысяч. За счёт бонусов сумма трансфера может увеличиться ещё на € 5 млн. Также «Лион» сохранил за собой право на 20 процентов от последующего трансфера игрока.

20-летний Рафия является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне хавбек принял участие в восьми матчах Юношеской лиги УЕФА, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Сыграл 1 матч за юношескую сборную Франции U18.