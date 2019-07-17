«Реал» выиграл Кубо. «Барса», кусай локти
Японский вундеркинд, воспитанный в академии каталонцев, стал футболистом мадридцев. Как такое могло случиться?
Японский вундеркинд, воспитанный в академии каталонцев, стал футболистом мадридцев. Как такое могло случиться?
Новый сезон в Испании еще не начался, но первое класико, пусть и вне футбольного поля, «Реал» у «Барселоны» уже выиграл. Речь о трансфере 18-летнего атакующего полузащитника из Японии Такефусы Кубо, которого «сливочные» увели
Любовь к футболу выросла в Кубо не на пустом месте — его отец был тренером, и Такефуса, выросший в Токио, в детстве играл под его руководством в одной из столичных команд. Потом зацепился за японскую академию «Барселоны», ярко выступил на нескольких турнирах, привлек внимание
Тренеры академии «Барсы» не могли нарадоваться на него — в Таке (как обращались к футболисту, сокращая имя) видели будущую звезду, называли «японским Месси», отмечали его мгновенную адаптацию: через год после переезда Кубо бойко трещал на кастильском и каталанском. Ни у кого не было сомнений, что однажды Таке постучится в двери первой команды — в нем соединялся огромный талант и врожденная дисциплина, столь характерная для японцев.
Однако в 2014 году грянул гром — ФИФА наказал «Барселону» запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон
На родине Таке присоединился к «Токио», где в 16 лет и случился его дебют в профессиональном футболе. Вариативность его игры позволяла закрыть до шести позиций на поле — правый, левый и атакующий полузащитник, «десятка», «девятка» и правый крайний нападающий. К лету 2019-го, еще до совершеннолетия, у него накопилось больше 30 игр в чемпионате и Кубке Японии, семь голов и пять результативных передач. А 9 июня этого года, через несколько дней после 18-го дня рождения, он впервые вышел на поле в футболке главной сборной своей страны — в товарищеской игре с Сальвадором (2:0).
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Потому что «Реал» не стал экономить и сыграл на опережение (к таланту уже тянулся «ПСЖ»). Мадридцы забрали себе Кубо как свободного агента, — у того истек контракт с «Токио» — но все равно заплатили японскому клубу 2 миллиона евро за обязательные в таких случаях права формирования молодого игрока. Чтобы «да» «сливочных» прозвучало еще увесистее, Таке предложили пятилетний контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон — очень приличные в Европе деньги для футболиста, которому
Ближайший сезон Кубо проведет в дубле «Королевского клуба», — «Кастилье» — который недавно возглавил легендарный Рауль. Однако интерес к нему в Мадриде столь высок, что Зинедин Зидан, как только Таке вернулся из расположения сборной после Кубка Америки, где Япония выступала в качестве приглашенной стороны, взял его на предсезонный сбор первой команды в Канаду.
Пусть привыкает к королевичам вокруг — однажды он должен стать одним из них.