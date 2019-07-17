Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить немецкий клуб в контрольном матче

Встреча состоялась в Дрездене на стадионе «Рудольф Харбиг».

Дубль сделал Килиан Мбаппе, по голу на счету Юлиана Дракслера, Артура Загре, Вирджилиу Постолаки и Адиля Аучиче.

В составе «ПСЖ» дебютировали летние новички полузащитники Андер Эррера и Пабло Сарабия.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В новом сезоне парижский клуб стартует домашним матчем с «Нимом». Встреча состоится 11 августа.