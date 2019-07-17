Экс-капитан «Ромы» может продолжить карьеру в Аргентине
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс», сообщает официальный сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс», сообщает официальный сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, аргентинская команда и хавбек могут заключить соглашение уже на этой неделе. Контракт может быть рассчитан на восемь месяцев и будет длиться до марта 2020 года. Сумма соглашения составит €500 тыс.
Росси выступал за «Рому» с 2002 года, однако этим летом стороны не смогли прийти к компромиссу по поводу продления контракта. Всего полузащитник успел провести за «Рому» 616 матчей, в которых забил 63 мяча и отдал 54 результативные передачи.