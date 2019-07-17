В АПЛ исчезло одно из самых спорных правил

Если ранее при распределении мест в первую очередь учитывался баланс забитых и пропущенных мячей, то теперь главным критерием станет баланс очных встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков.

Напомним, что в сезоне-2011/12 «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги, опередив «Манчестер Юнайтед» именно за счёт лучшего баланса забитых и пропущенных голов.