В АПЛ исчезло одно из самых спорных правил
С наступающего сезона-2019/20 в высшем дивизионе чемпионата Англии изменится регламент и будут применяться новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.
С наступающего сезона-2019/20 в высшем дивизионе чемпионата Англии изменится регламент и будут применяться новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.
Если ранее при распределении мест в первую очередь учитывался баланс забитых и пропущенных мячей, то теперь главным критерием станет баланс очных встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков.
Напомним, что в сезоне-2011/12 «Манчестер Сити» стал чемпионом английской
В минувшем сезоне-2018/19 победителем АПЛ стал «Манчестер Сити», который набрал 98 очков, опередив на один балл «Ливерпуль», несмотря на то что мерсисайдцы установили новый клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате.