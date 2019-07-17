Казахстанский футболист после 12 голов и 26 ассистов за зарубежный клуб пошел на повышение
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев покидает белорусский «Энергетик-БГУ», сообщает официальный сайт клуба.
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев покидает белорусский «Энергетик-БГУ», сообщает официальный сайт клуба.
22-летний хавбек продолжит карьеру в брестском «Динамо». К новой команде Васильев присоединится в качестве свободного агента и уже в среду, 17 июля, проведет первую тренировку.
В этом чемпионате Васильев провел 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь голевых пасов. Таким образом, наравне с Игорем Стасевичем из БАТЭ он лучший ассистент Высшей лиги Беларуси.
Всего в составе «Энергетик-БГУ», за который выступает с 2018 года, казахстанец провел 45 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 26 ассистов.
Зимой Васильев ездил на просмотр в БАТЭ, но решил не менять клуб. Этой весной он впервые в карьере был включен в расширенный состав сборной Казахстана. На родине Васильев успел поиграть за карагандинский «Шахтер», в котором прошел путь от детской школы до первой команды.
Добавим, что вместе с Васильевым в брестское «Динамо» переходят его два одноклубника — капитан Алексей Носко, а также нападающий и лучший бомбардир команды Всеволод Садовский. Правда, по условиям договора оба тут же будут возвращены в «Энергетик-БГУ» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
После 15 туров брестское «Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от БАТЭ. «Энергетик-БГУ» 914) идет 12-м из 16-ти команд.