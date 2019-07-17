Казахстанский футболист после 12 голов и 26 ассистов за зарубежный клуб пошел на повышение

22-летний хавбек продолжит карьеру в брестском «Динамо». К новой команде Васильев присоединится в качестве свободного агента и уже в среду, 17 июля, проведет первую тренировку.

В этом чемпионате Васильев провел 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь голевых пасов. Таким образом, наравне с Игорем Стасевичем из БАТЭ он лучший ассистент Высшей лиги Беларуси.

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Всего в составе «Энергетик-БГУ», за который выступает с 2018 года, казахстанец провел 45 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 26 ассистов.

Зимой Васильев ездил на просмотр в БАТЭ, но решил не менять клуб. Этой весной он впервые в карьере был включен в расширенный состав сборной Казахстана. На родине Васильев успел поиграть за карагандинский «Шахтер», в котором прошел путь от детской школы до первой команды.

Добавим, что вместе с Васильевым в брестское «Динамо» переходят его два одноклубника — капитан Алексей Носко, а также нападающий и лучший бомбардир команды Всеволод Садовский. Правда, по условиям договора оба тут же будут возвращены в «Энергетик-БГУ» на правах аренды до конца нынешнего сезона.