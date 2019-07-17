Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер заявил, что хочет строить игру команды вокруг Погба

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Ранее Погба в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб для поиска нового вызова. Главным претендентом на 26-летнего француза является испанский «Реал». Также сообщалось, что итальянский «Ювентус» заинтересован в возвращении Погба, который покинул клуб в 2016 году.

«Поль — фантастический игрок и человек, он всегда был профессионалом, — сказал Сульшер. — Раньше я говорил: “Если Погба будет в нашей команде, то построим игру вокруг него”. Мое мнение не поменялось с тех пор, сейчас бы сказал то же самое. Мы знаем, что некоторые люди критикуют Поля, но его в большей степени любят».

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за английский клуб француз отыграл 142 встречи, отметившись 31 голом и 29 ассистами. Погба становился победителем Лиги Европы и Кубка английской лиги.