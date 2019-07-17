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09:04 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер заявил, что хочет строить игру команды вокруг Погба

ТАСС, 17 июля. Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер намерен строить игру команды вокруг полузащитника Поля Погба, если французский футболист останется в клубе. Слова наставника приводит агентство Рейтер.

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Ранее Погба в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб для поиска нового вызова. Главным претендентом на 26-летнего француза является испанский «Реал». Также сообщалось, что итальянский «Ювентус» заинтересован в возвращении Погба, который покинул клуб в 2016 году.

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«Поль — фантастический игрок и человек, он всегда был профессионалом, — сказал Сульшер. — Раньше я говорил: “Если Погба будет в нашей команде, то построим игру вокруг него”. Мое мнение не поменялось с тех пор, сейчас бы сказал то же самое. Мы знаем, что некоторые люди критикуют Поля, но его в большей степени любят».

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за английский клуб француз отыграл 142 встречи, отметившись 31 голом и 29 ассистами. Погба становился победителем Лиги Европы и Кубка английской лиги.

В «Ювентусе» он четыре раза выигрывал чемпионат Италии, два раза завоевывал Кубок Италии и трижды — Суперкубок Италии. За туринский клуб полузащитник провел 178 игр, забил 34 мяча и отдал 43 передачи. В 2018 году Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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