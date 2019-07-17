Лучший ассистент зарубежного чемпионата из Казахстана попрощался с клубом
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев попрощался с белорусским клубом «Энергетик-БГУ».
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев попрощался с белорусским клубом «Энергетик-БГУ».
Ранее стало известно, что 22-летний хавбек переходит в брестское «Динамо» в качестве свободного агента. К новой команде казахстанец присоединится уже в среду, 17 июля, и тогда же проведет первую тренировку.
«Хочу сказать спасибо этому клубу. “Энергетик-БГУ” мне дал возможность развиваться и делать шаги вперед, удачи. Спасибо парни вам за эти 1,5 года, за это время мы все вместе заставили любителей футбола восхищаться нашей командой, мы никого не боялись… сколько было эмоций потрясающих. Я вам всем желаю удачи и без травм, мы еще увидимся… Конечно же спасибо болельщикам, которые приходили и поддерживали нас даже в трудные минуты. Я по всем буду очень сильно скучать!!! и помните у вас крутой тренерский штаб», — написал Васильев на своей странице в Instagram.
Васильев выступал за «Энергетика-БГУ» с 2018 года. В этом чемпионате Васильев провел 15 матчей, забил два мяча и сделал семь голевых передач. С этим показателем казахстанец, наравне с Игорем Стасевичем из БАТЭ — лучший ассистент Высшей лиги Беларуси.
Всего в составе «Энергетика-БГУ» казахстанец провел 45 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 26 ассистов.
После 15 туров брестское «Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от БАТЭ. «Энергетик-БГУ» (14) идет 12-м из 16 команд.