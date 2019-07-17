Лучший ассистент зарубежного чемпионата из Казахстана попрощался с клубом

«Хочу сказать спасибо этому клубу. “Энергетик-БГУ” мне дал возможность развиваться и делать шаги вперед, удачи. Спасибо парни вам за эти 1,5 года, за это время мы все вместе заставили любителей футбола восхищаться нашей командой, мы никого не боялись… сколько было эмоций потрясающих. Я вам всем желаю удачи и без травм, мы еще увидимся… Конечно же спасибо болельщикам, которые приходили и поддерживали нас даже в трудные минуты. Я по всем буду очень сильно скучать!!! и помните у вас крутой тренерский штаб», — написал Васильев на своей странице в Instagram.