«Астана» сделала предложение бельгийскому нападающему с опытом игры в Лиге чемпионов
Бельгийский нападающий Джанни Бруно получил предложение о переходе от «Астаны». Об этом сам футболист рассказал в интервью Walfoot.be.
Бельгийский нападающий Джанни Бруно получил предложение о переходе от «Астаны». Об этом сам футболист рассказал в интервью Walfoot.be.
Минувший сезон 27-летний форвард провел в бельгийском клубе «Серкль Брюгге». В чемпионате Бельгии он провел 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
По окончании сезона «Серкль Брюгге» предложил игроку продлить контракт, но Бруно отказался, так как условия не соответствовали его ожиданиям.
«Я провел отличный сезон и это открывает передо мной многие двери. Я бы хотел остаться в Бельгии, так как мне нравится этот чемпионат. Также я получал предложения от некоторых восточноевропейских клубов, таких как “Лудогорец” и “Астана”. Я отказался от двух предложений из Саудовской Аравии, потому что хочу играть в Европе. Сейчас ключевой момент в моей карьере, и я хочу принять правильное решение. Важно, чтобы сейчас я выбрал правильный клуб. “Стандард”? Клуб моего сердца и
На данный момент Бруно является свободным агентом. Его трансферная стоимость на Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Бруно — воспитанник льежского «Стандарда» и французского «Лилля». Футболист известен по выступлениям во французских «Бастии», «Эвиане» и «Лорьяне», а также за российские «Крылья Советов». 20 ноября 2012 года в матче против БАТЭ он дебютировал в Лиге чемпионов и забил гол. Форвард имеет имеет опыт выступлений за сборные Бельгии различных возрастов, но за главную команды страны он так и не сыграл.