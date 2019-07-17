«Астана» сделала предложение бельгийскому нападающему с опытом игры в Лиге чемпионов

«Я провел отличный сезон и это открывает передо мной многие двери. Я бы хотел остаться в Бельгии, так как мне нравится этот чемпионат. Также я получал предложения от некоторых восточноевропейских клубов, таких как “Лудогорец” и “Астана”. Я отказался от двух предложений из Саудовской Аравии, потому что хочу играть в Европе. Сейчас ключевой момент в моей карьере, и я хочу принять правильное решение. Важно, чтобы сейчас я выбрал правильный клуб. “Стандард”? Клуб моего сердца и топ-клуб, я был бы рад вернуться туда. Но сейчас с их стороны нет никакого интереса», — сказал Бруно.