Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» отпустил игрока бесплатно

По данным источника, «Королевский клуб» может согласиться на эти условия, чтобы сэкономить на зарплате игрока. Сейчас «Реал» платит Бэйлу почти € 30 млн в год с учётом налогов. Таким образом, до окончания контракта валлийца в 2022 году клубу придётся потратить на зарплату форварда около € 90 млн.