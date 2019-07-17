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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» отпустил игрока бесплатно

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, хочет, чтобы его клиент покинул клуб бесплатно, утверждает AS.

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По данным источника, «Королевский клуб» может согласиться на эти условия, чтобы сэкономить на зарплате игрока. Сейчас «Реал» платит Бэйлу почти € 30 млн в год с учётом налогов. Таким образом, до окончания контракта валлийца в 2022 году клубу придётся потратить на зарплату форварда около € 90 млн.

Барнетт надеется, что новый клуб Бэйла согласится платить ему аналогичную зарплату, если сможет заполучить его в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне 30-летний Бэйл принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал три результативные передачи.

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