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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский тренер высказался о погнавшихся за российскими деньгами футболистах

Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб высказался об украинских футболистах, уезжающих в российские клубы. Его слова приводит Xsport.

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Источник: AP 2019

Вернидуб вспомнил об игроках «Зари», выбравших российские клубы. «Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами и, прежде всего, должно быть мышление, сердце, и понимание той ситуации, которая сложилась», — заявил он.

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По мнению тренера, украинские футболисты многое теряют при отъезде в Россию. «Бежать за деньгами, бросая все… они же должны понимать, что отрекаются от сборной», — добавил он.

В январе 2019-го украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». После переезда в Россию его перестали вызывать в состав национальной команды.

Вернидуб был признан лучшим тренером Украины в 2018 году. Со 2012-го по 2019-й он возглавлял «Зарю», с которой завоевал бронзовые медали чемпионата страны. С 1997-го по 2000 год украинец выступал за петербургский «Зенит» в качестве игрока.

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