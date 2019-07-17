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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» представил выездную форму. На рукавах и воротнике цвета флага России

«Челси» официально представил выездную форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.

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Источник: Чемпионат.com

На рукавах и воротнике формы, которую клуб презентовал вместе с компанией Nike, присутствует триколор — цвета российского флага. Напомним, что владельцем лондонского клуба является российский бизнесмен Роман Абрамович.

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Минувший сезон «Челси» завершил с одним выигранным трофеем. В чемпионате Англии синие заняли третье место. В Кубке Англии синие уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадии 1/8 финала. В Кубке лиги лондонцы дошли до финала, где уступили «Манчестер Сити» в серии пенальти. В Лиге Европы «Челси» в финале разгромил «Арсенал» со счётом 4:1.

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