Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

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По данным источника, приоритетным вариантом для бразильца является его бывший клуб «Барселона». При этом форвард понимает, что вернуться в каталонский клуб будет непросто.

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В связи с этим он готов рассмотреть варианты с переходом в «Реал», «Ювентус» или «Баварию». Также Неймар размышлял над переходом в «Манчестер Юнайтед», но отказался от этого варианта из-за невыхода манкунианцев в Лигу чемпионов.