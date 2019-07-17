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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар стремится покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

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14
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По данным источника, приоритетным вариантом для бразильца является его бывший клуб «Барселона». При этом форвард понимает, что вернуться в каталонский клуб будет непросто.

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В связи с этим он готов рассмотреть варианты с переходом в «Реал», «Ювентус» или «Баварию». Также Неймар размышлял над переходом в «Манчестер Юнайтед», но отказался от этого варианта из-за невыхода манкунианцев в Лигу чемпионов.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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