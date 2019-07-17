Черышев рассказал о конкуренции с Гедешем в «Валенсии»

— Где мне удобнее играть? Впереди у «Валенсии» много матчей, тренер хорошо знает способности игроков, поэтому он примет правильное решение. Конкуренция с Гедешем или находиться с ним вместе на поле? В прошлом сезоне было достаточно матчей, в которых каждому из нас давали игровое время. Я понимаю, что в новом сезоне кто-то будет играть больше, — приводит слова Черышева AS.