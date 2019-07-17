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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев рассказал о конкуренции с Гедешем в «Валенсии»

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев признался, что готов конкурировать с форвардом Гонсалу Гедешем за место в основном составе «летучих мышей», сообщает AS.

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Источник: AFP 2019

— Где мне удобнее играть? Впереди у «Валенсии» много матчей, тренер хорошо знает способности игроков, поэтому он примет правильное решение. Конкуренция с Гедешем или находиться с ним вместе на поле? В прошлом сезоне было достаточно матчей, в которых каждому из нас давали игровое время. Я понимаю, что в новом сезоне кто-то будет играть больше, — приводит слова Черышева AS.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 6 миллионов евро. Нападающий получил травму колена 21 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1), но уже близок к возвращению в строй.

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