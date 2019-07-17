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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Британский «Манчестер Сити» уверенно начал предсезонную подготовку. В полуфинальном матче мини-турнира под название «Премьер-лига Азия Трофи» подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1.

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Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча. За «Вест Хэм» голом с пенальти отметился капитан команды Марк Ноубл — опытный полузащитник открыл счёт в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном полуфинале «Вулверхэмптон» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:0. Соответственно, в финале «волки» встретятся с «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграют в матче за третье место. Оба матча состоятся в ближайшую субботу, 20 июля.

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