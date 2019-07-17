Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АИК
Арарат-Армения
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
Партизани
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг
Линфилд
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Рига
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Чихура
Фола
10
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Сараево
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
19:32 (мск), источник: ТАСС

Футболист клуба из шестого немецкого дивизиона умер на тренировке

ТАСС, 17 июля. Футболист Штефан Хаберман, выступавший за немецкий клуб шестого дивизиона «Дессауэр» умер во время тренировки 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Причина смерти 30-летнего полузащитника не сообщается.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким Штефана в это трудное время. Клубу будет очень его не хватать — и как человека, и как футболиста. Штефан, мы никогда тебя не забудем», — говорится в заявлении клуба.

Хаберман выступал за «Дессауэр» с 2010 года, сыграв 253 матча и забив 21 гол.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Реалу» предложили отпустить Бэйла бесплатно
На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей (фото)
Арустамян: «Зенит» вступил в борьбу за вратаря сборной России
Президент «Дженоа» прибыл в Россию на переговоры со «Спартаком»
Двух русских игроков хотят обменять из Нью-Йорка из-за Панарина
Золотая медаль Олимпиады-2010 выставлена на аукцион в США
Российская фигуристка отчислена из ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь