«Атлетико» подписал контракт с футболистом сборной Англии Триппьером

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 28-летним футболистом заключен на три сезона. По данным газеты As, сумма трансфера составила €22 млн.

«Триппьер — это универсальный игрок, который способен выполнять большой объем работы и играть даже в полузащите, — говорится в заявлении пресс-службы. — У него отлично поставлен удар, что делает его опасным игроком в штрафной площади соперника».

Фоторепортаж Главные трансферы этого лета в европейском футболе

Триппьер является воспитанником школы английского «Манчестер Сити». Он выступал за «Барнсли» и «Бёрнли», после чего перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года. За лондонский клуб он провел 114 матчей, в которых дважды отличился и сделал 24 голевые передачи. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2.