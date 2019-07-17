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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» подписал контракт с футболистом сборной Англии Триппьером

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Атлетико» подписал контракт с защитником сборной Англии Кираном Триппьером, выступавшим за лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщила в среду пресс-служба мадридского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 28-летним футболистом заключен на три сезона. По данным газеты As, сумма трансфера составила €22 млн.

«Триппьер — это универсальный игрок, который способен выполнять большой объем работы и играть даже в полузащите, — говорится в заявлении пресс-службы. — У него отлично поставлен удар, что делает его опасным игроком в штрафной площади соперника».

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Триппьер является воспитанником школы английского «Манчестер Сити». Он выступал за «Барнсли» и «Бёрнли», после чего перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года. За лондонский клуб он провел 114 матчей, в которых дважды отличился и сделал 24 голевые передачи. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2.

В составе сборной Англии Триппьер провел 16 матчей, в которых забил один мяч. На чемпионате мира в России в 2018 году он провел шесть встреч и забил гол со штрафного в полуфинальном матче против сборной Хорватии, в котором англичане уступили со счетом 1:2 в дополнительное время. Сборная Англии стала четвертой, проиграв в матче за третье место команде Бельгии (0:2).

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