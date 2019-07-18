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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Отец Неймара отправился в Турин на встречу со спортивным директором «Ювентуса»

Отец форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара отправился в Турин, чтобы встретиться с руководством «Ювентуса», сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport.

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По информации источника, в ближайшие часы состоится встреча Неймара-старшего и спортивного директора «старой синьоры» Фабио Паратичи. Стороны пока не вступали переговоры по возможному переходу бразильца в стан чемпиона Италии. Предстоящая встреча будет носить исключительно информативный характер.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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7 июля© Ньюстюб
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